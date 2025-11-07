A primeira turma do STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar nesta sexta-feira ( 7) o recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a decisão que o condenou a 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista de 2022. A análise será em plenário virtual e está prevista para terminar em 14 de novembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O processo, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, será julgado conjuntamente com os recursos dos outros seis condenados que integravam o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado.