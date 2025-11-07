07 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JULGAMENTO

STF começa a julgar hoje recurso de Bolsonaro contra condenação

Por Da redação | Brasília
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Valter Campanato/Agência Brasil
STF julga recurso de Bolsonaro no processo da trama golpista
STF julga recurso de Bolsonaro no processo da trama golpista

A primeira turma do STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar nesta sexta-feira ( 7) o recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a decisão que o condenou a 27 anos e três meses de prisão por liderar a trama golpista de 2022. A análise será em plenário virtual e está prevista para terminar em 14 de novembro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O processo, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, será julgado conjuntamente com os recursos dos outros seis condenados que integravam o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado.

Nos embargos de declaração, a defesa de Bolsonaro alega cerceamento de defesa, omissões e contradições na decisão. Os advogados argumentam que o prazo para analisar mais de 70 terabytes de provas da Polícia Federal foi insuficiente e pedem redução da pena, unificação de crimes e reconhecimento da desistência voluntária.

A defesa também critica o uso da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do caso, alegando que o depoimento é "contraditório e sem provas diretas". Cid foi o único entre os sete réus do núcleo principal a não recorrer, mantendo os benefícios do acordo de colaboração e uma pena de dois anos.

Além de Bolsonaro, também terão seus recursos analisados o deputado Federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin, o almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, o general Augusto Heleno, ex-chefe do GSI, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Execução da pena.

A análise do recurso aproxima o processo do trânsito em julgado – quando não há mais chances de recorrer e a pena poderá ser executada.

Antes da análise do recurso, Alexandre de Moraes avaliou que não é o momento de analisar pedido do governo do DF envolvendo a execução da pena.

O governo pediu que Bolsonaro fosse submetido a exames médicos, para que se verifique condições de saúde para cumprir pena no complexo penitenciário da Papuda.

* Com informações do site Migalhas

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários