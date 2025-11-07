07 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
PAMO E HMUT

Taubaté entrega reforma em Pamo e anuncia ampliação de consultas

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Hmut atenderá 50 consultas semanais em neurologia infantil
Hmut atenderá 50 consultas semanais em neurologia infantil

A Prefeitura de Taubaté anunciou duas ações voltadas à saúde municipal: a ampliação de atendimentos em neurologia infantil no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) e a entrega da reforma do Pamo Santa Isabel.

Taubaté tem 2.554 pacientes na fila de espera para os atendimentos em neurologia infantil. A Prefeitura, em parceria com a Organização Social gestora do HMUT, promete ampliar os atendimentos ambulatoriais de neuropediatria. O acúmulo se deve à demanda reprimida no município até o mês de setembro de 2025, quando o HMUT absorveu os atendimentos. Agora, o número de consultas semanais passa a ser de 30, com meta de alcançar 50 consultas semanais em dezembro de 2025.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Essas medidas emergenciais serão mantidas até que a contratação de novos profissionais para a especialidade seja efetivada.

As consultas prioritárias serão destinadas a pacientes com necessidades urgentes, sendo eles:

  • Pacientes com receitas vencidas para renovação;
  • Casos com quadros clínicos agudos;
  • Critérios de vulnerabilidade social associada ao quadro clínico;
  • Encaminhamentos com sinalização de urgência.

As famílias dos pacientes serão contatadas via WhatsApp para confirmar o interesse na consulta e concluir o agendamento.

A Prefeitura concluiu as obras de revitalização do Pamo Santa Isabel, buscando oferecer mais conforto e comodidade aos usuários e profissionais da unidade. A obra, que custou R$ 194.020,36 e durou cinco meses, não exigiu a interrupção dos atendimentos.

Foram realizadas:

  • Adequações elétricas e hidráulicas;
  • Pintura interna e externa;
  • Reforma completa dos banheiros;
  • Concretagem do estacionamento.

Os serviços foram executados por empresa contratada via licitação, com fiscalização e projeto conduzidos por profissionais da própria Prefeitura e recursos provenientes de emenda parlamentar.

Além do Pamo Santa Isabel, outras unidades de saúde, como as localizadas nos bairros Imaculada, Jardim Resende e Bosque da Saúde, também estão recebendo melhorias e obras em suas instalações.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários