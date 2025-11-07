A Prefeitura de Taubaté anunciou duas ações voltadas à saúde municipal: a ampliação de atendimentos em neurologia infantil no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) e a entrega da reforma do Pamo Santa Isabel.

Taubaté tem 2.554 pacientes na fila de espera para os atendimentos em neurologia infantil. A Prefeitura, em parceria com a Organização Social gestora do HMUT, promete ampliar os atendimentos ambulatoriais de neuropediatria. O acúmulo se deve à demanda reprimida no município até o mês de setembro de 2025, quando o HMUT absorveu os atendimentos. Agora, o número de consultas semanais passa a ser de 30, com meta de alcançar 50 consultas semanais em dezembro de 2025.

