A Prefeitura de Taubaté anunciou duas ações voltadas à saúde municipal: a ampliação de atendimentos em neurologia infantil no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté) e a entrega da reforma do Pamo Santa Isabel.
Taubaté tem 2.554 pacientes na fila de espera para os atendimentos em neurologia infantil. A Prefeitura, em parceria com a Organização Social gestora do HMUT, promete ampliar os atendimentos ambulatoriais de neuropediatria. O acúmulo se deve à demanda reprimida no município até o mês de setembro de 2025, quando o HMUT absorveu os atendimentos. Agora, o número de consultas semanais passa a ser de 30, com meta de alcançar 50 consultas semanais em dezembro de 2025.
Essas medidas emergenciais serão mantidas até que a contratação de novos profissionais para a especialidade seja efetivada.
As consultas prioritárias serão destinadas a pacientes com necessidades urgentes, sendo eles:
- Pacientes com receitas vencidas para renovação;
- Casos com quadros clínicos agudos;
- Critérios de vulnerabilidade social associada ao quadro clínico;
- Encaminhamentos com sinalização de urgência.
As famílias dos pacientes serão contatadas via WhatsApp para confirmar o interesse na consulta e concluir o agendamento.
A Prefeitura concluiu as obras de revitalização do Pamo Santa Isabel, buscando oferecer mais conforto e comodidade aos usuários e profissionais da unidade. A obra, que custou R$ 194.020,36 e durou cinco meses, não exigiu a interrupção dos atendimentos.
Foram realizadas:
- Adequações elétricas e hidráulicas;
- Pintura interna e externa;
- Reforma completa dos banheiros;
- Concretagem do estacionamento.
Os serviços foram executados por empresa contratada via licitação, com fiscalização e projeto conduzidos por profissionais da própria Prefeitura e recursos provenientes de emenda parlamentar.
Além do Pamo Santa Isabel, outras unidades de saúde, como as localizadas nos bairros Imaculada, Jardim Resende e Bosque da Saúde, também estão recebendo melhorias e obras em suas instalações.