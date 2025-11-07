A esposa do vice-prefeito de Parnaíba, Natane Barros, se manifestou nas redes sociais após a morte do marido, o médico e político Darllan Barros (Progressistas), que faleceu aos 47 anos na noite desta quarta-feira (5). Profundamente abalada, ela publicou um texto comovente, no qual expressou dor, saudade e destacou os 20 anos de união e companheirismo vividos ao lado do marido.

O caso ocorreu em Parnaíba, no litoral do Piauí. Darllan Barros morreu após passar mal em casa e ser internado no Hospital Regional Dirceu Arcoverde (Heda), onde sofreu diversas paradas cardíacas. A notícia causou grande comoção entre amigos, familiares e moradores da cidade.