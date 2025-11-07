A esposa do vice-prefeito de Parnaíba, Natane Barros, se manifestou nas redes sociais após a morte do marido, o médico e político Darllan Barros (Progressistas), que faleceu aos 47 anos na noite desta quarta-feira (5). Profundamente abalada, ela publicou um texto comovente, no qual expressou dor, saudade e destacou os 20 anos de união e companheirismo vividos ao lado do marido.
O caso ocorreu em Parnaíba, no litoral do Piauí. Darllan Barros morreu após passar mal em casa e ser internado no Hospital Regional Dirceu Arcoverde (Heda), onde sofreu diversas paradas cardíacas. A notícia causou grande comoção entre amigos, familiares e moradores da cidade.
Em sua mensagem, Natane descreveu o marido como um homem dedicado e amoroso. “Foram 20 anos ao seu lado. Achei que ia envelhecer com você me chamando mil vezes, pedindo minha ajuda pra tudo. Não existia Natane sem Darllan, nem Darllan sem Natane. Éramos um só coração”, escreveu.
A esposa também falou sobre o sonho do marido na política e criticou a desvalorização e as críticas que ele enfrentou ao longo da carreira pública. Segundo ela, Darllan sempre buscou fazer o bem e trabalhar pelo povo, mas sofreu com o peso emocional das cobranças e ataques.
Natane finalizou o desabafo com um apelo por empatia e respeito. “Valorizem quem está ao seu lado. A internet não é terra sem lei. Por trás de um político existe uma pessoa, uma história e uma família que sente e sofre”, declarou.