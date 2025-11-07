Um homem confessou ter matado o próprio filho de 11 anos, que era autista e tinha deficiência visual, para não pagar a pensão alimentícia de R$ 1.800 por mês. O crime, considerado brutal, causou grande comoção e revolta em todo o país.

O caso ocorreu em João Pessoa, capital da Paraíba. Segundo as investigações, o homem viajou de Florianópolis até o estado nordestino com o intuito de assassinar o filho. A mãe da criança, acreditando na boa intenção do pai, havia permitido a reaproximação entre os dois.