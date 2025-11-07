07 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ASSASSINATO

Matou filho autista de 11 anos para não pagar pensão

Por Da Redação | João Pessoa (PB)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Matou filho autista de 11 anos para não pagar pensão de R$ 1800
Matou filho autista de 11 anos para não pagar pensão de R$ 1800

Um homem confessou ter matado o próprio filho de 11 anos, que era autista e tinha deficiência visual, para não pagar a pensão alimentícia de R$ 1.800 por mês. O crime, considerado brutal, causou grande comoção e revolta em todo o país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu em João Pessoa, capital da Paraíba. Segundo as investigações, o homem viajou de Florianópolis até o estado nordestino com o intuito de assassinar o filho. A mãe da criança, acreditando na boa intenção do pai, havia permitido a reaproximação entre os dois.

A Polícia Civil trata o caso como homicídio qualificado, e o suspeito permanece preso preventivamente. A tragédia reacendeu o debate sobre a proteção de crianças e adolescentes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários