O padre Fábio de Melo revelou que convive há seis anos com uma condição rara que o impede de consumir açúcar. O religioso foi diagnosticado com a Doença de Ménière, enfermidade crônica que afeta o ouvido interno e provoca vertigens, perda de audição e zumbido constante.
A declaração foi feita durante participação no programa “Angélica ao Vivo”, exibido na última quinta-feira (30). No encontro, o padre levou um mousse de morango sem açúcar para os convidados e explicou que retirou o ingrediente da dieta por recomendação médica, para evitar o agravamento dos sintomas.
Fábio contou que convive com os sinais da doença há mais de 20 anos. Segundo ele, o problema foi inicialmente tratado como surdez súbita de origem autoimune, e a perda de audição ocorre de forma intermitente. “Tenho uma perda auditiva que vai e volta. Não é definitiva, mas o zumbido é constante”, relatou ao gshow.
De acordo com a National Library of Medicine, a Doença de Ménière está relacionada ao acúmulo de líquido no labirinto do ouvido, e os sintomas costumam ser progressivos. A Revista Brasileira de Otorrinolaringologia estima que o distúrbio afete entre 46 e 200 pessoas a cada 100 mil habitantes.
O padre afirmou ainda que já se adaptou à ausência do açúcar e que, por morar em uma zona rural, consegue preparar os próprios alimentos e manter uma alimentação equilibrada, sem sentir falta do ingrediente.