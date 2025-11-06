06 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SAÚDE

Padre Fábio de Melo revela luta contra doença rara

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Padre Fábio de Melo revela luta contra doença rara
Padre Fábio de Melo revela luta contra doença rara

O padre Fábio de Melo revelou que convive há seis anos com uma condição rara que o impede de consumir açúcar. O religioso foi diagnosticado com a Doença de Ménière, enfermidade crônica que afeta o ouvido interno e provoca vertigens, perda de audição e zumbido constante.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A declaração foi feita durante participação no programa “Angélica ao Vivo”, exibido na última quinta-feira (30). No encontro, o padre levou um mousse de morango sem açúcar para os convidados e explicou que retirou o ingrediente da dieta por recomendação médica, para evitar o agravamento dos sintomas.

Fábio contou que convive com os sinais da doença há mais de 20 anos. Segundo ele, o problema foi inicialmente tratado como surdez súbita de origem autoimune, e a perda de audição ocorre de forma intermitente. “Tenho uma perda auditiva que vai e volta. Não é definitiva, mas o zumbido é constante”, relatou ao gshow.

De acordo com a National Library of Medicine, a Doença de Ménière está relacionada ao acúmulo de líquido no labirinto do ouvido, e os sintomas costumam ser progressivos. A Revista Brasileira de Otorrinolaringologia estima que o distúrbio afete entre 46 e 200 pessoas a cada 100 mil habitantes.

O padre afirmou ainda que já se adaptou à ausência do açúcar e que, por morar em uma zona rural, consegue preparar os próprios alimentos e manter uma alimentação equilibrada, sem sentir falta do ingrediente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários