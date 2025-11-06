O padre Fábio de Melo revelou que convive há seis anos com uma condição rara que o impede de consumir açúcar. O religioso foi diagnosticado com a Doença de Ménière, enfermidade crônica que afeta o ouvido interno e provoca vertigens, perda de audição e zumbido constante.

A declaração foi feita durante participação no programa “Angélica ao Vivo”, exibido na última quinta-feira (30). No encontro, o padre levou um mousse de morango sem açúcar para os convidados e explicou que retirou o ingrediente da dieta por recomendação médica, para evitar o agravamento dos sintomas.