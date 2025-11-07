A estudante Fernanda Pacheco Ferraz, de 13 anos, morreu após bater a cabeça em um poste ao colocá-la para fora da janela de um ônibus escolar. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (3) e causou grande comoção entre colegas e familiares da adolescente.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, Fernanda estava sentada na última janela do lado esquerdo do veículo e acenava para amigos na calçada quando ocorreu o impacto. O motorista parou o ônibus após ouvir os gritos dos passageiros, mas os bombeiros constataram a morte ainda no local.
De acordo com o condutor, que tem mais de 13 anos de experiência, o acidente aconteceu enquanto ele desviava de carros parados na rua Luiz Catarcione, uma via estreita e de mão dupla.
A empresa de transporte Nova Faol lamentou o ocorrido e afirmou estar prestando apoio às famílias. A Secretaria de Estado de Educação também se solidarizou com os parentes e comunicou que está oferecendo assistência psicológica aos alunos e servidores.
A escola onde Fernanda estudava decretou luto oficial de dois dias, em homenagem à aluna, cuja morte deixou toda a comunidade escolar em choque.