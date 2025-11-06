Um adolescente de 13 anos teria sido vítima de racismo dentro do supermercado Comercial Esperança, em São José dos Campos, na tarde da última segunda-feira (3). O caso ocorreu por volta das 16h30, quando o jovem, que havia acabado de sair da escola, foi abordado por dois seguranças após deixar o estabelecimento.

De acordo com testemunhas, os funcionários revistaram o adolescente em público, pedindo que ele mostrasse o conteúdo da mochila. O garoto estava acompanhado de três colegas brancos, que não foram abordados. Pessoas que presenciaram a cena afirmam que tentaram intervir, alertando os seguranças de que a atitude configurava racismo e violava o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante proteção contra qualquer forma de violência e constrangimento.