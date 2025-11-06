Motoristas que utilizaram o novo trecho da pista marginal da Via Dutra, entre São José dos Campos e Jacareí, nesta quinta-feira (6), perceberam problemas na qualidade do asfalto logo após a liberação da via.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A reportagem do Vale 360 News percorreu o trajeto e constatou que, em parte do percurso — aproximadamente dois quilômetros dos quatro entregues —, o pavimento apresenta textura áspera e irregular, destoando do padrão esperado para uma obra recém-concluída. A impressão é de que o solo foi raspado, mas a camada final de acabamento não chegou a ser aplicada.