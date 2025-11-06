06 de novembro de 2025
PROBLEMA

Pista marginal da Dutra é entregue com problemas em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Pista grossa foi entregue entre SJC e Jacareí
Pista grossa foi entregue entre SJC e Jacareí

Motoristas que utilizaram o novo trecho da pista marginal da Via Dutra, entre São José dos Campos e Jacareí, nesta quinta-feira (6), perceberam problemas na qualidade do asfalto logo após a liberação da via.

A reportagem do Vale 360 News percorreu o trajeto e constatou que, em parte do percurso — aproximadamente dois quilômetros dos quatro entregues —, o pavimento apresenta textura áspera e irregular, destoando do padrão esperado para uma obra recém-concluída. A impressão é de que o solo foi raspado, mas a camada final de acabamento não chegou a ser aplicada.

Outro ponto crítico identificado foi a sinalização, especialmente nas proximidades do acesso à pista expressa. Cones e placas mal posicionados confundem os motoristas, principalmente na altura do bairro Jardim das Indústrias, próximo à antiga fábrica da Kodak.

Questionada pela reportagem, a concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da rodovia, ainda não se pronunciou sobre o motivo da má qualidade do asfalto e se haverá correção do trecho.

A obra de duplicação e melhoria das marginais é financiada com recursos do Governo Federal, por meio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e integra o pacote de investimentos previsto no contrato de concessão da Via Dutra.

