Motoristas que utilizaram o novo trecho da pista marginal da Via Dutra, entre São José dos Campos e Jacareí, nesta quinta-feira (6), perceberam problemas na qualidade do asfalto logo após a liberação da via.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A reportagem do Vale 360 News percorreu o trajeto e constatou que, em parte do percurso — aproximadamente dois quilômetros dos quatro entregues —, o pavimento apresenta textura áspera e irregular, destoando do padrão esperado para uma obra recém-concluída. A impressão é de que o solo foi raspado, mas a camada final de acabamento não chegou a ser aplicada.
Outro ponto crítico identificado foi a sinalização, especialmente nas proximidades do acesso à pista expressa. Cones e placas mal posicionados confundem os motoristas, principalmente na altura do bairro Jardim das Indústrias, próximo à antiga fábrica da Kodak.
Questionada pela reportagem, a concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da rodovia, ainda não se pronunciou sobre o motivo da má qualidade do asfalto e se haverá correção do trecho.
A obra de duplicação e melhoria das marginais é financiada com recursos do Governo Federal, por meio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e integra o pacote de investimentos previsto no contrato de concessão da Via Dutra.