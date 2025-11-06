A Polícia Civil do Ceará concluiu que dois amigos morreram após consumir uma bebida adulterada com cocaína. O caso aconteceu na última segunda-feira (3) e deixou outras duas pessoas hospitalizadas.

O crime foi registrado em Fortaleza, onde as vítimas receberam a bebida como presente. De acordo com os laudos periciais, foram encontradas substâncias como álcool, cocaína e cocaetileno no sangue das vítimas, além da presença da droga no líquido ingerido.