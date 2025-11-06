07 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Amigos morrem após ingestão de bebida com cocaína

Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
A Polícia Civil do Ceará concluiu que dois amigos morreram após consumir uma bebida adulterada com cocaína. O caso aconteceu na última segunda-feira (3) e deixou outras duas pessoas hospitalizadas.

O crime foi registrado em Fortaleza, onde as vítimas receberam a bebida como presente. De acordo com os laudos periciais, foram encontradas substâncias como álcool, cocaína e cocaetileno no sangue das vítimas, além da presença da droga no líquido ingerido.

As investigações levaram à prisão de um homem de 38 anos e de sua companheira, de 41, apontados como os principais suspeitos. A Polícia acredita que o crime foi motivado por ciúmes e desavenças pessoais.

