Uma mulher de 24 anos foi assassinada a tiros na manhã desta terça-feira (5) enquanto caminhava com uma criança em um carrinho. A vítima foi identificada como Laís Pereira. A Delegacia de Homicídios investiga o caso e realiza diligências para localizar os responsáveis pelo crime.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O assassinato ocorreu em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em uma área conhecida como travessa Vitória. De acordo com as primeiras informações, Laís foi atingida por disparos enquanto passeava com a criança, que não ficou ferida.
A Polícia Civil apura as circunstâncias do ataque e tenta identificar os autores e a motivação do crime, que causou grande comoção entre os moradores da região.