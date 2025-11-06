A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de tempestades acompanhadas de ventos intensos, que podem chegar a 115 km/h, entre esta sexta-feira (7) e sábado (8), nas regiões do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.

Segundo o órgão, as condições adversas são provocadas pela formação e passagem de um ciclone extratropical pelo litoral do Sudeste, fenômeno que deve intensificar as áreas de instabilidade e gerar chuvas volumosas, rajadas de vento e até queda de granizo em pontos isolados do estado.