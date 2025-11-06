A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de tempestades acompanhadas de ventos intensos, que podem chegar a 115 km/h, entre esta sexta-feira (7) e sábado (8), nas regiões do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
Segundo o órgão, as condições adversas são provocadas pela formação e passagem de um ciclone extratropical pelo litoral do Sudeste, fenômeno que deve intensificar as áreas de instabilidade e gerar chuvas volumosas, rajadas de vento e até queda de granizo em pontos isolados do estado.
Diante da previsão, a Defesa Civil estadual informou que vai instalar um gabinete de crise para acompanhar em tempo real a evolução do sistema e coordenar ações emergenciais com as prefeituras das cidades mais afetadas.
A previsão indica que o Litoral Norte será a região com ventos mais fortes, podendo atingir até 115 km/h. No Vale do Paraíba, na Serra da Mantiqueira e na região bragantina, as rajadas podem chegar a 110 km/h. O órgão alerta ainda para o risco de destelhamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia e alagamentos em áreas urbanas.
A Defesa Civil recomenda que a população evite se abrigar sob árvores, mantenha distância de cabos elétricos rompidos e redobre os cuidados com estruturas vulneráveis e embarcações no mar.