06 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FOGO

URGENTE: Carro pega fogo em rodovia da região

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carro foi consumido pelo fogo
Um veículo pegou fogo no início da noite desta quinta-feira (6) na Rodovia Governador Mário Covas (SP-55), nas proximidades do Morro do Chocolate, em Caraguatatuba. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h47 para atender à ocorrência.

De acordo com a corporação, ao chegar ao local a equipe encontrou o carro totalmente tomado pelas chamas. Os bombeiros realizaram a segurança da área e iniciaram o combate direto ao incêndio, conseguindo conter e extinguir o fogo. Em seguida, foi feito o rescaldo para eliminar quaisquer riscos de reignição.

O proprietário do veículo recebeu orientações sobre os procedimentos necessários após o incidente. A área foi deixada em segurança e ficou sob responsabilidade da equipe do Departamento de Estradas de Rodagem, que aguardou a chegada do Policiamento Rodoviário para as providências complementares.

Felizmente, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

