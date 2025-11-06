Um veículo pegou fogo no início da noite desta quinta-feira (6) na Rodovia Governador Mário Covas (SP-55), nas proximidades do Morro do Chocolate, em Caraguatatuba. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h47 para atender à ocorrência.

De acordo com a corporação, ao chegar ao local a equipe encontrou o carro totalmente tomado pelas chamas. Os bombeiros realizaram a segurança da área e iniciaram o combate direto ao incêndio, conseguindo conter e extinguir o fogo. Em seguida, foi feito o rescaldo para eliminar quaisquer riscos de reignição.