Um homem foi preso acusado de matar uma estudante de 20 anos e baleado o namorado dela, de 29, após confundi-los com integrantes de uma facção criminosa. O crime ocorreu em 17 de outubro e foi esclarecido após investigação da Polícia Civil do Ceará.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A prisão de Francisco Alisson Sousa dos Santos, de 24 anos, conhecido como “Gola”, aconteceu na última quarta-feira (5), na Rua São Francisco, bairro Nova Aldeota, em Itapipoca, Região Norte do Ceará. A ação foi cumprida por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Estadual.
A vítima, Nara Kércia de Sousa, estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo namorado quando o casal foi perseguido e alvejado no bairro Maranhão. A jovem morreu no local, enquanto o companheiro foi atingido por três disparos e socorrido com vida.
Antes da prisão, o suspeito já havia confessado o crime em depoimento prestado no dia 23 de outubro. Ele contou que, ao ver o casal circulando de moto com capacetes próximos à sua casa, acreditou que eram pessoas que o haviam ameaçado de morte dias antes.
De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), Francisco perseguiu a motocicleta e efetuou diversos disparos com um revólver calibre .38 em uma via escura. Ao se aproximar das vítimas caídas e ouvir o homem gritar que era inocente, percebeu que havia confundido o casal.