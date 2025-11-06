Um homem foi preso acusado de matar uma estudante de 20 anos e baleado o namorado dela, de 29, após confundi-los com integrantes de uma facção criminosa. O crime ocorreu em 17 de outubro e foi esclarecido após investigação da Polícia Civil do Ceará.

A prisão de Francisco Alisson Sousa dos Santos, de 24 anos, conhecido como “Gola”, aconteceu na última quarta-feira (5), na Rua São Francisco, bairro Nova Aldeota, em Itapipoca, Região Norte do Ceará. A ação foi cumprida por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Estadual.