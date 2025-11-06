06 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Jaqueline, 32 anos, é encontrada sem vida em casa

Por Da Redação | Mogi Guaçu (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Jaqueline Evelyn Inácio Brandão
Jaqueline Evelyn Inácio Brandão

Jaqueline Evelyn Inácio Brandão, de 32 anos, foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta quarta-feira (5). O corpo da mulher foi localizado após vizinhos sentirem um forte mau cheiro e acionarem a Polícia Militar. O caso foi registrado como morte suspeita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O fato aconteceu no Condomínio Portal das Pedras, na rua Pedro de Souza Moreira, em Mogi Guaçu (SP). A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia no local e iniciar as investigações. Moradores relataram que estranharam o desaparecimento de Jaqueline, que costumava ser vista com frequência no prédio.

O corpo estava em avançado estado de decomposição. Jaqueline era mãe de duas crianças, que estavam sob os cuidados do pai no momento da morte. A Funerária Brandino’s fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Campinas, onde exames necroscópicos deverão determinar a causa do falecimento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários