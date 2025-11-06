Jaqueline Evelyn Inácio Brandão, de 32 anos, foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta quarta-feira (5). O corpo da mulher foi localizado após vizinhos sentirem um forte mau cheiro e acionarem a Polícia Militar. O caso foi registrado como morte suspeita.

O fato aconteceu no Condomínio Portal das Pedras, na rua Pedro de Souza Moreira, em Mogi Guaçu (SP). A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia no local e iniciar as investigações. Moradores relataram que estranharam o desaparecimento de Jaqueline, que costumava ser vista com frequência no prédio.