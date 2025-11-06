Luiz Benedito Xavier morreu aos 90 anos nesta quinta-feira (6), em Jacareí. O sepultamento acontece na manhã desta sexta (7), a partir das 8h, no cemintério do Avareí, na mesma cidade.

Com nove décadas de vida, Luiz Benedito aproveitou muito, viveu e deixou boas lembranças e ensinamentos. Ainda assim, o momento da partida deixou a família de luto e os amigos tristes.