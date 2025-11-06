Luiz Benedito Xavier morreu aos 90 anos nesta quinta-feira (6), em Jacareí. O sepultamento acontece na manhã desta sexta (7), a partir das 8h, no cemintério do Avareí, na mesma cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Com nove décadas de vida, Luiz Benedito aproveitou muito, viveu e deixou boas lembranças e ensinamentos. Ainda assim, o momento da partida deixou a família de luto e os amigos tristes.
Monica Do Carmo desejou força aos familiares e mensagem nas redes sociais. "Meus sentimentos Deus confote toda família e amigos", disse.
Augusto Pereira também lamentou, com tristeza, a despedida de Luiz Benedito. "Os meus sentimentos a toda a família e sua alma que descanse em paz muita força e coragem a toda a família nestes momentos difíceis Amém", escreveu.