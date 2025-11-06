Um mês após o acidente que resultou na morte de um motociclista em Caçapava, os irmãos Bruno Petrovich e Luiz Jorge Expedito Petrovich, apontados como responsáveis pela colisão, seguem respondendo em liberdade. A Justiça concedeu liberdade provisória no dia 17 de outubro, mediante o pagamento de fiança equivalente a 50 salários mínimos, cerca de R$ 76 mil.

Segundo informações obtidas pelo jornalismo da BandVale, o Tribunal de Justiça de São Paulo impôs aos acusados medidas cautelares que incluem recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar bares e boates, restrição de deixar a comarca e comparecimento mensal em juízo, além da obrigação de participar de todos os atos processuais.

A denúncia por crime de trânsito foi recebida e o processo segue em fase de resposta à acusação, ainda sem sentença definitiva. De acordo com documentos aos quais a reportagem teve acesso, a Polícia Civil mantém as investigações para esclarecer completamente as circunstâncias do acidente que causou a morte do motociclista.