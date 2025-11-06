Cilene Maria de Freitas Silva morreu aos 55 anos nesta última quarta-feira (5), em Igaratá. O enterro acontece nesta sexta-feira (7), a partir das 13h, no Cemitério Municipal de Igaratá.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A partida precoce de Cilene deixou a família inconsolável e muito triste. Nas redes sociais, diversos conhecidos se manifestaram, na tentativa de prestar solidariedade.
Delminda Tavares desejou forças a todos neste momento tão difícil. "Meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos!", escreveu no Facebook.
Ana Freitas também desejou forças para a família e os amigos de Cilene Maria. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos", disse.