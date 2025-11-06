Cilene Maria de Freitas Silva morreu aos 55 anos nesta última quarta-feira (5), em Igaratá. O enterro acontece nesta sexta-feira (7), a partir das 13h, no Cemitério Municipal de Igaratá.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A partida precoce de Cilene deixou a família inconsolável e muito triste. Nas redes sociais, diversos conhecidos se manifestaram, na tentativa de prestar solidariedade.