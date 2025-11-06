06 de novembro de 2025
LUTO

Adeus Cilene; ela partiu jovem, aos 55 anos, no Vale

Por Da Redação | Igaratá
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Cilene Maria de Freitas Silva
Cilene Maria de Freitas Silva

Cilene Maria de Freitas Silva morreu aos 55 anos nesta última quarta-feira (5), em Igaratá. O enterro acontece nesta sexta-feira (7), a partir das 13h, no Cemitério Municipal de Igaratá.

A partida precoce de Cilene deixou a família inconsolável e muito triste. Nas redes sociais, diversos conhecidos se manifestaram, na tentativa de prestar solidariedade.

Delminda Tavares desejou forças a todos neste momento tão difícil. "Meus sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos!", escreveu no Facebook.

Ana Freitas também desejou forças para a família e os amigos de Cilene Maria. "Meus sentimentos a todos familiares e amigos", disse.

