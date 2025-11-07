Amor em dose noturna — Sofia Costa, de São Paulo (SP), viralizou ao compartilhar um vídeo hilário gravado depois de tomar Zolpidem e não conseguir dormir.
Nas imagens, ela aparece chorando e declarando seu amor incondicional por abacaxi, enquanto conversa com o barulho do micro-ondas como se fosse gente.
A mistura de drama, confusão e sinceridade arrancou risadas dos internautas, que se divertiram com o show noturno e espontâneo de Sofia.
https://www.instagram.com/reel/DQuyMY8AVCd/?igsh=ajkzNDYxYjFkcWJs