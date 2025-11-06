06 de novembro de 2025
LUTO

'Meu pai lutou muito, mas descansou'; adeus Aparecido Gomes

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Aparecido Gomes
Aparecido Gomes

Aparecido Gomes morreu em Jacareí aos 64 anos nesta quinta-feira (6). E a cerimônia de despedida acontece nesta sexta-feira (7), das 11h às 15h, antes do sepultamento no cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.

Muito querido por todos, Aparecido partiu de forma precoce e deixará saudades. Nas redes sociais, as manifestações de pesar e saudades foram muitas.

A filha Tayane Letícia foi uma das que homenageou o pai na despedida. "Meu pai lutou muito, mas descansou. Homem guerreiro, trabalhador, obrigada a todos", afirmou no Facebook.

Dervanil Ribeiro lembrou dos tempos de amizade. "Vai em paz meu amigo, fica as lembranças do tempo de trabalho na VCP, Deus te receba", escreveu.

