Aparecido Gomes morreu em Jacareí aos 64 anos nesta quinta-feira (6). E a cerimônia de despedida acontece nesta sexta-feira (7), das 11h às 15h, antes do sepultamento no cemitério Jardim da Paz no Parque Santo Antônio.

Muito querido por todos, Aparecido partiu de forma precoce e deixará saudades. Nas redes sociais, as manifestações de pesar e saudades foram muitas.