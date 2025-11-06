Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de matar a própria filha, uma bebê de apenas 4 meses, na manhã desta quarta-feira (5). A suspeita foi detida logo após o crime e levada à delegacia para prestar depoimento.
O caso aconteceu em Caetés, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Civil, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia da cidade, onde as autoridades adotaram as medidas legais cabíveis.
As circunstâncias e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas. A Polícia Civil segue colhendo depoimentos e reunindo provas para esclarecer o caso.