06 de novembro de 2025
CRIME

Mãe é acusada de matar a própria filha de 4 meses

Por Da Redação | Caetés (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Uma mulher foi presa em flagrante suspeita de matar a própria filha, uma bebê de apenas 4 meses, na manhã desta quarta-feira (5). A suspeita foi detida logo após o crime e levada à delegacia para prestar depoimento.

O caso aconteceu em Caetés, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Civil, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia da cidade, onde as autoridades adotaram as medidas legais cabíveis.

As circunstâncias e a motivação do crime ainda estão sendo investigadas. A Polícia Civil segue colhendo depoimentos e reunindo provas para esclarecer o caso.

