Thaís Araújo, de 27 anos, foi estrangulada até a morte dentro de casa no dia do próprio aniversário. O companheiro dela se apresentou à polícia, confessou o crime e afirmou ter agido em legítima defesa, aplicando um golpe conhecido como “mata-leão”. Por não ter sido preso em flagrante, o homem foi liberado após prestar depoimento, e o caso é investigado como feminicídio.

O crime ocorreu em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Civil, Thaís tinha 14 passagens policiais e havia sido presa em junho, sendo libertada em julho deste ano. Poucos meses depois, acabou morta dentro da própria residência.