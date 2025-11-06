O oceanógrafo Francisco Frateschi, de 34 anos, foi internado e está sedado na UPA Lapa após matar o pai, o ex-deputado estadual Paulo Frateschi (PT), durante um surto nesta quinta-feira (6). Assim que receber alta médica, ele será transferido para o 91º Distrito Policial (Ceagesp), responsável pela investigação do caso.
O crime ocorreu na Vila Ipojuca, zona oeste de São Paulo. Francisco, que mora em Paraty (RJ), estava na capital paulista desde o fim de outubro para realizar um tratamento psiquiátrico. Segundo familiares e amigos, ele apresentava instabilidade emocional e fazia uso de medicação controlada. Pessoas próximas relataram ainda que ele mantinha uma relação afetiva e próxima com o pai.
Durante o ataque, a mãe e a irmã do oceanógrafo também ficaram feridas. Yolanda, de 64 anos, sofreu fratura no braço, enquanto Luisa, de 42, teve um dedo quebrado ao tentar contê-lo. Ambas foram levadas à UPA Lapa, onde receberam atendimento e passam bem.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para uma ocorrência envolvendo um homem em surto que teria atacado o pai com uma arma branca. O boletim de ocorrência aponta que o ex-deputado foi atingido no abdômen e não resistiu aos ferimentos.