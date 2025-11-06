O oceanógrafo Francisco Frateschi, de 34 anos, foi internado e está sedado na UPA Lapa após matar o pai, o ex-deputado estadual Paulo Frateschi (PT), durante um surto nesta quinta-feira (6). Assim que receber alta médica, ele será transferido para o 91º Distrito Policial (Ceagesp), responsável pela investigação do caso.

O crime ocorreu na Vila Ipojuca, zona oeste de São Paulo. Francisco, que mora em Paraty (RJ), estava na capital paulista desde o fim de outubro para realizar um tratamento psiquiátrico. Segundo familiares e amigos, ele apresentava instabilidade emocional e fazia uso de medicação controlada. Pessoas próximas relataram ainda que ele mantinha uma relação afetiva e próxima com o pai.