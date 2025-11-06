06 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Filho de deputado petista está sedado após surtar e matar o pai

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O oceanógrafo Francisco Frateschi
O oceanógrafo Francisco Frateschi

O oceanógrafo Francisco Frateschi, de 34 anos, foi internado e está sedado na UPA Lapa após matar o pai, o ex-deputado estadual Paulo Frateschi (PT), durante um surto nesta quinta-feira (6). Assim que receber alta médica, ele será transferido para o 91º Distrito Policial (Ceagesp), responsável pela investigação do caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu na Vila Ipojuca, zona oeste de São Paulo. Francisco, que mora em Paraty (RJ), estava na capital paulista desde o fim de outubro para realizar um tratamento psiquiátrico. Segundo familiares e amigos, ele apresentava instabilidade emocional e fazia uso de medicação controlada. Pessoas próximas relataram ainda que ele mantinha uma relação afetiva e próxima com o pai.

Durante o ataque, a mãe e a irmã do oceanógrafo também ficaram feridas. Yolanda, de 64 anos, sofreu fratura no braço, enquanto Luisa, de 42, teve um dedo quebrado ao tentar contê-lo. Ambas foram levadas à UPA Lapa, onde receberam atendimento e passam bem.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para uma ocorrência envolvendo um homem em surto que teria atacado o pai com uma arma branca. O boletim de ocorrência aponta que o ex-deputado foi atingido no abdômen e não resistiu aos ferimentos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários