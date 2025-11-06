06 de novembro de 2025
VULNERABILIDADE

Mãe de 20 anos entrega filha bebê à GCM e diz não conseguir criar

Fazenda Rio Grande (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Mãe de 20 anos entrega filha bebê à GCM e diz não conseguir criar
Mãe de 20 anos entrega filha bebê à GCM e diz não conseguir criar

Uma jovem de 20 anos procurou a Guarda Municipal para entregar a filha recém-nascida, alegando não ter condições psicológicas de cuidar da criança. Ela pediu que a bebê fosse encaminhada a um abrigo, e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

O episódio aconteceu em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a Guarda Municipal, a mulher mora com o pai da criança há cerca de um ano, mas ele trabalha fora e não consegue ajudar nos cuidados diários.

O Conselho Tutelar informou que será realizada uma reunião com os pais para avaliar o estado emocional da jovem e definir se a bebê poderá retornar ao convívio familiar.

