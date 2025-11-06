06 de novembro de 2025
TRAGÉDIA

Allany, de 13 anos, mentiu para a mãe e morreu com tiro na cabeça

Por Da Redação | Distrito Federal
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Allany
Allany

Uma adolescente de 13 anos morreu após ser baleada na cabeça na madrugada de terça-feira (4). A jovem, identificada como Allany Fernanda, chegou a ser socorrida em estado gravíssimo e levada para o Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo familiares, ela teve perda de massa encefálica e estava respirando com ajuda de aparelhos.

O crime aconteceu na comunidade Sol Nascente, no Distrito Federal. Conforme informações da Polícia Militar, o disparo foi efetuado por volta das 5h30 de segunda-feira (3), dentro da casa do principal suspeito, Carlos Eduardo Pessoa Tavares, de 20 anos, que foi preso em flagrante.

A mãe da adolescente contou que não conhecia o suspeito e que a filha havia mentido sobre o local para onde iria no fim de semana. O caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que apura as circunstâncias da morte e a relação entre os envolvidos.

