Ao pedir exoneração, Milena afirmou que a decisão foi tomada para "preservar a sua imagem" e também a "instituição". Ela também alegou que a nomeação dela para o último cargo comissionado "atendeu a todos os requisitos legais e critérios técnicos, sendo fruto de mérito profissional e dedicação ao serviço público".

Júlia Lângneck, que namora o filho do prefeito ao menos desde outubro de 2023, quando ele sofreu um acidente na Irlanda, teria ganhado um cargo na Urbam após o retorno do casal ao Brasil, mas o Portal da Transparência da estatal não disponibiliza dados sobre os comissionados da empresa - como cargo ocupado, data de nomeação e salário. A nomeação de Júlia para a Urbam também é investigada pelo MP, que em outubro solicitou que a estatal preste esclarecimentos.

Guilherme Zamboni Benato, que é do Paraná, morava na Irlanda e foi uma das testemunhas do acidente em outubro de 2023 que levou à amputação de uma das pernas do filho do prefeito - no processo, o policial irlandês envolvido no caso responde por direção perigosa e lesão corporal. Em janeiro de 2025, Guilherme foi nomeado para o cargo de assessor especial da Prefeitura de São José. Em junho, migrou para o cargo de assessor da Controladoria Geral do Município, com salário de R$ 7.155,60. A reportagem não conseguiu confirmar se as nomeações de Guilherme também são investigadas pelo MP.