06 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

EM OPERAÇÃO

Polícia Civil prende condenado por abuso de vulnerável em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Polícia Civil

Policiais Civis da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prenderam nesta quinta-feira (6) um homem condenado a mais de 16 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima era uma menina de 10 anos na época dos fatos.

Segundo a Polícia Civil, após o crime, a criança passou a apresentar graves abalos psicológicos e chegou a provocar lesões em si mesma. Ela também relatou ter sido ameaçada pelo agressor, que dizia que mataria sua família caso contasse o que havia acontecido.

Após a expedição do mandado de prisão condenatória, equipes da DEIC iniciaram buscas para localizar o homem, que estava foragido. Ele foi encontrado no centro de Pindamonhangaba, em situação de rua, e preso para o cumprimento da pena.

O condenado foi encaminhado ao sistema prisional.

