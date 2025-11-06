Policiais Civis da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté prenderam nesta quinta-feira (6) um homem condenado a mais de 16 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima era uma menina de 10 anos na época dos fatos.

Segundo a Polícia Civil, após o crime, a criança passou a apresentar graves abalos psicológicos e chegou a provocar lesões em si mesma. Ela também relatou ter sido ameaçada pelo agressor, que dizia que mataria sua família caso contasse o que havia acontecido.