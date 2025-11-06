A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), as operações Mar Branco e Maiaù para desarticular organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas por via marítima. Alvos em cidades do Litoral Norte entraram na mira dos investigadores.
Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia e São Paulo, além do sequestro de duas embarcações utilizadas para o tráfico internacional de drogas.
Os alvos são responsáveis pela logística e financiamento do transporte de grandes carregamentos de cocaína para o continente europeu. A ação é resultado de uma investigação conduzida com o apoio da Polícia Militar da Bahia e do STelecom (SSP-BA).
As equipes cumpriram as medidas judiciais nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, além dos municípios paulistas São Paulo, Guarulhos, Santos, Guarujá e Sorocaba. Mais Salvador (BA), Simões Filho (BA) Camaçari (BA) e Rio de Janeiro (RJ). Também foram realizadas buscas por bens e documentos que comprovem a movimentação financeira e patrimonial dos investigados.
Segundo a PF, as investigações tiveram início em abril de 2024 e culminaram na apreensão de, aproximadamente, duas toneladas de cocaína ocultas em um pesqueiro ancorado no subúrbio de Salvador. O inquérito revelou uma estrutura criminosa com atuação internacional e divisão clara de tarefas, envolvendo desde a aquisição e adaptação de embarcações até a ocultação e envio da droga ao exterior.
A PF disse que as Operações Mar Branco e Maiaù reforçam o compromisso da corporação no “combate ao tráfico internacional de drogas, à lavagem de dinheiro e ao crime organizado, protegendo as fronteiras e o litoral brasileiro de ações ilícitas que ameaçam a segurança pública e a soberania nacional”.