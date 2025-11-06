A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), as operações Mar Branco e Maiaù para desarticular organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas por via marítima. Alvos em cidades do Litoral Norte entraram na mira dos investigadores.

Ao todo, foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia e São Paulo, além do sequestro de duas embarcações utilizadas para o tráfico internacional de drogas.