A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), Natália Resende, visita nesta sexta-feira (07) as obras de desassoreamento da Represa Umuarama, em Campos do Jordão.

A intervenção está sendo executada pela SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) e conta com investimento de R$ 2.481.191,66.