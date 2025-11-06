A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), Natália Resende, visita nesta sexta-feira (07) as obras de desassoreamento da Represa Umuarama, em Campos do Jordão.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
A intervenção está sendo executada pela SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) e conta com investimento de R$ 2.481.191,66.
A represa, formada pela confluência de dois córregos e com espelho d’água de cerca de 15 mil m³, vem sofrendo com o acúmulo de sedimentos e material orgânico trazidos pela drenagem urbana e pelas encostas do entorno, situação que tem causado assoreamento progressivo.
De acordo com o projeto, serão removidos aproximadamente 20,5 mil m³ de sedimentos. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até dezembro deste ano, garantindo maior capacidade hídrica, melhoria da qualidade da água e maior segurança ambiental ao ecossistema local.
A visita técnica da secretária está marcada para as 14h30, na Vila Britânia, onde as obras têm início.