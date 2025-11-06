O filho que matou o ex-deputado estadual e fundador do PT, Paulo Frateschi, nesta quinta-feira (6), em São Paulo, também atacou a própria mãe e mordeu a irmã. Frateschi foi morto a facadas pelo filho Francisco, durante um surto. O crime aconteceu na região da Pompeia e chocou o meio político.
De acordo com a Polícia Civil, o agressor também atacou a mãe, Yolanda, e a irmã, Luisa, que sofreram fraturas e ferimentos. Uma delas teve os braços quebrados, e a outra os dedos fraturados. Francisco foi preso em flagrante e encaminhado para avaliação médica.
Francisco esfaqueou o pai, na região da barriga, quando ambos estavam na cozinha da residência, “durante um episódio de surto”. Quando policiais militares entraram na casa, encontraram o ex-deputado caído no chão da cozinha, onde havia “grande quantidade de sangue espalhada pelo chão”.
Francisco foi indiciado por homicídio e estava sob efeito de medicamentos desde a sexta-feira (31). Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Unidade e Pronto Atendimento da Lapa, para avaliação médica. Após o atendimento hospitalar, ele seria apresentado à Polícia Civil.