A cabine do primeiro eVTOL (aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical) – chamado de “carro voador” –, que está sendo desenvolvido pela Eve Air Mobility, será apresentado no GP São Paulo 2025, a partir de sexta-feira (7). O primeiro cliente da aeronave é a empresa Revo, que também participa da exposição.

O modelo estará em exposição na área Village do Autódromo de Interlagos durante todo o fim de semana, de 7 a 9 de novembro, permitindo que o público conheça de perto a tecnologia que promete transformar o transporte nas cidades e acelerar a adoção da solução no Brasil.