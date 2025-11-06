A cabine do primeiro eVTOL (aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical) – chamado de “carro voador” –, que está sendo desenvolvido pela Eve Air Mobility, será apresentado no GP São Paulo 2025, a partir de sexta-feira (7). O primeiro cliente da aeronave é a empresa Revo, que também participa da exposição.
O modelo estará em exposição na área Village do Autódromo de Interlagos durante todo o fim de semana, de 7 a 9 de novembro, permitindo que o público conheça de perto a tecnologia que promete transformar o transporte nas cidades e acelerar a adoção da solução no Brasil.
A Revo será a primeira empresa a operar o eVTOL da Eve no país, com o início dos voos previsto para o final de 2027 -- a aeronave será produzida em Taubaté. Em junho, durante a Paris Air Show, a empresa anunciou o investimento de US$ 250 milhões para compra de até 50 eVTOLs da Eve, marcando o início de um novo capítulo na mobilidade aérea nacional.
São Paulo é hoje a cidade com a maior frota de helicópteros do mundo, com mais de 410 aeronaves registradas e 260 helipontos, onde são realizados 2.200 pousos e decolagens todos os dias.
“Há dois anos, a Revo inovou ao oferecer voos de helicóptero com serviço de primeira classe e reserva em poucos minutos. Agora, um novo capítulo se inicia”, disse João Welsh, CEO da Revo. “Em grandes eventos esportivos na capital paulista, como o GP São Paulo, os eVTOLs serão uma alternativa vantajosa, segura e sustentável.”
Desde seu lançamento, a Revo trabalha no desenvolvimento do ecossistema de mobilidade aérea urbana avançada em parceria com a Eve. A companhia já realizou simulações de tráfego aéreo urbano em São Paulo utilizando o software Vector, da Eve, para planejar a integração segura dos voos elétricos na malha aérea da cidade.
Operações.
Durante o evento, a Revo será a responsável pela gestão das operações aéreas no local e, em colaboração com a Eve, fará o monitoramento local dos pousos e decolagens no autódromo com o Vector para otimizar o desempenho da futura atuação com eVTOLs.
“Mais do que tecnologia, esta implantação representa confiança e a evolução do nosso sistema de gerenciamento de tráfego aéreo urbano”, afirmiu Johann Bordais, CEO da Eve Air Mobility.
“Operar em condições reais nos proporciona aprendizados valiosos que aceleram o desenvolvimento do Vector e garantem soluções seguras, escaláveis e sustentáveis. Essas iniciativas também aproximam o público do futuro da mobilidade aérea, fortalecendo a aceitação social e criando uma conexão direta com os consumidores que, em breve, poderão vivenciar essa transformação.”
No evento, o público poderá conhecer de perto os benefícios tecnológicos das aeronaves 100% elétricas da Eve. Elas oferecem autonomia de 100 km, velocidade de cruzeiro de 200 km/h, baixa emissão sonora e recarga completa em 15 minutos, com cabine espaçosa para piloto e até quatro passageiros. Inicialmente, não será necessário agendar horário para entrar no cockpit do eVTOL da Revo.