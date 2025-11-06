Detido em Taubaté após se envolver em confusão dentro da unidade de saúde ESF Chácara Silvestre, no bairro Chácara São Silvestre, o pintor Robson Vaz, 35 anos, conhecido como Robinho, disse que não se passou por vereador na ocasião. Ele também nega que tenha desacatado funcionárias da unidade.

“Esse vereador veio me atacando com palavras ofensivas, puxou a chave da minha moto da minha mão, veio com agressividade, falando que eu estava desacatando funcionária pública”, disse Robinho.