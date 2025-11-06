A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta quinta-feira (6), alerta para a formação de fortes tempestades entre sexta-feira (7) e sábado (8), em razão da atuação de um ciclone extratropical na costa da região Sudeste.
O sistema deve intensificar áreas de instabilidade e provocar chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes regiões do Estado.
Com a combinação de calor pré-frontal, avanço de frente fria e circulação do ciclone extratropical, há condições para tempestades severas, com destaque para granizo isolado, raios frequentes e rajadas de vento extremas, além de microexplosões (downbursts) pontuais.
Segundo a Defesa Civil, as rajadas previstas chamam atenção pela intensidade e podem causar danos, sobretudo em áreas urbanas e litorâneas.
A previsão indica ventos de até 115 km/h no Litoral Norte e 100 km/h no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira.
Rajadas acima de 70 km/h já são suficientes para provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções de energia. Com velocidades acima de 100 km/h, o risco de danos pontuais aumenta de forma significativa, exigindo atenção redobrada dos municípios e da população.
Segundo os meteorologistas da Defesa Civil, as chuvas tendem a ser fortes e rápidas. Os acumulados previstos variam por região, com médio acumulado no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
O cenário pode provocar alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e ocorrências relacionadas à instabilidade de encostas, especialmente em áreas de risco previamente mapeadas.
Mobilização.
Como a passagem do ciclone extratropical se desloca pelos estados do Sul em direção a São Paulo, as Defesas Civis do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro atuarão de forma integrada.
Durante a evolução do sistema, os Centros de Monitoramento dos cinco órgãos compartilharão informações em tempo real para acompanhar o deslocamento do ciclone e seu comportamento em cada estado, aumentando a acurácia das ações preventivas e de resposta.
Para garantir pronta resposta às ocorrências relacionadas às tempestades, todo o Sistema Estadual de Defesa Civil estará em prontidão, e a Defesa Civil mobilizará o Gabinete de Crise no sábado (8) — dia com maior potencial de tempo severo no Estado. Instituições como o Corpo de Bombeiros, Arsesp, Artesp, Fundo Social, SP Águas, Sabesp e concessionárias de energia e gás estarão reunidas no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil estadual.
Recomendações à população:
Evite áreas arborizadas e não estacione veículos sob árvores;
Recolha objetos soltos em varandas e quintais;
Durante tempestades com raios, evite áreas abertas, estruturas metálicas e contato com água;
Nunca atravesse áreas alagadas;
Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e acione o Corpo de Bombeiros;
Em caso de emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193). Acompanhe atualizações pelos canais oficiais e cadastre seu celular para receber alertas enviando o CEP por SMS para 40199.