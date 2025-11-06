A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu, nesta quinta-feira (6), alerta para a formação de fortes tempestades entre sexta-feira (7) e sábado (8), em razão da atuação de um ciclone extratropical na costa da região Sudeste.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O sistema deve intensificar áreas de instabilidade e provocar chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em diferentes regiões do Estado.