A PF (Polícia Federal) investiga possível fraude em licitação de R$ 5,72 milhões realizada em São Sebastião. Nesta quinta-feira (6), os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão, com o objetivo de “apurar a possível prática de fraude em licitação e outros crimes correlatos”.
A licitação foi feita na gestão do prefeito Felipe Augusto (PDSB), que deixou o cargo no final de 2024. Por meio do advogado, ele negou irregularidades. “Ele não é investigado e não houve busca na casa dele. Por se tratar de contratação na gestão dele, ele está se colocando à disposição para para auxiliar as investigações”, disse o defensor Anthero Mendes.
A PF informou que as investigações buscam reunir elementos sobre indícios de irregularidades em um certame realizado em São Sebastião, que resultou na contratação de uma empresa para a execução de uma obra de contenção de talude. A maior parte dos recursos envolvidos, aproximadamente R$ 5,3 milhões, é proveniente de verbas federais.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços vinculados a pessoas físicas e a uma pessoa jurídica, abrangendo locais nos estados de São Paulo e Bahia.
A licitação foi aberta para construção de um talude na região de Boiçucanga, após um deslizamento de terra durante o temporal que destruiu parte da cidade em 2023. Uma empresa com sede na Bahia foi contratada para o serviço.
Durante as buscas, foram apreendidos documentos, anotações, contratos, aparelhos celulares, chips e mídias de armazenamento de dados. O material será analisado para subsidiar as investigações e identificar a materialidade e autoria dos crimes sob apuração.