O X Encontro de Gêmeos será realizado nesta sexta-feira (7), a partir das 14h, no formato online e gratuito, com o objetivo de reunir gêmeos de todo o Brasil e promover pesquisas sobre comportamento, saúde e bem-estar a partir da perspectiva da gemelaridade.

O evento, que faz parte do Painel de Gêmeos da USP (Universidade de São Paulo), contará com a participação de profissionais da saúde, pesquisadores e irmãos gêmeos que compartilharão suas vivências.

