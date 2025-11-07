O X Encontro de Gêmeos será realizado nesta sexta-feira (7), a partir das 14h, no formato online e gratuito, com o objetivo de reunir gêmeos de todo o Brasil e promover pesquisas sobre comportamento, saúde e bem-estar a partir da perspectiva da gemelaridade.
O evento, que faz parte do Painel de Gêmeos da USP (Universidade de São Paulo), contará com a participação de profissionais da saúde, pesquisadores e irmãos gêmeos que compartilharão suas vivências.
A programação conta com mesa de discussão, rodada de perguntas e exibição do documentário "Entre dois mundos", que aborda a gemelaridade sob a ótica da ciência.
Painel de Gêmeos
O Painel de Gêmeos da USP é um banco de dados criado em 2017 para a participação voluntária em estudos de comportamento e processos psicológicos. A iniciativa já contabiliza 6.479 respondentes e busca ampliar os estudos sobre a população gemelar no Brasil. Diversas pesquisas estão em andamento e o cadastro permanece aberto a gêmeos de todo o País.
Inscrições e Acesso
A participação no evento é gratuita, mas exige inscrição prévia para o recebimento do link de acesso (via Zoom). O cadastro pode ser feito diretamente no site do Painel, através do formulário de inscrição.