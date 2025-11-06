Ex-deputado estadual pelo PT, Paulo Frateschi, de 75 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (6) após ser esfaqueado pelo filho, de 34 anos, numa casa na zona oeste de São Paulo. A informação foi confirmada por meio de nota pelo Partido dos Trabalhadores (leia abaixo o comunicado na íntegra).

O ex-deputado foi socorrido e encaminhado ao HC (Hospital das Clínicas), no Centro da capital, mas não resistiu aos ferimentos. O filho de Frateschi acabou detido pela Polícia Militar. Ele foi levado para o 91º Distrito Policial, também na zona oeste. Seu nome ainda não foi divulgado pelas autoridades.