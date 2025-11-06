A Academia Joseense de Letras, que completa 45 anos, decidiu não participar da Flim (Festa Literomusical) de São José dos Campos, que vai acontecer entre os dias 28 e 30 de novembro, no Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade.

Serão 10 mesas literárias, sendo cinco “gerais” e cinco para o lançamento de livros de autores locais. O tema da 11ª edição do evento é “Voam as Palavras no Parque das Letras”. A programação foi divulgada na última terça-feira (4).