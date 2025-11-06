A Prefeitura de São Sebastião se posicionou por meio de nota no site oficial sobre a operação da PF (Polícia Federal) que cumpriu, nesta quinta-feira (6), mandados de busca e apreensão para apuração de supostas irregularidades em uma licitação do município. A administração afirma que está à disposição para esclarecimentos e que a obra foi realizada em gestão anterior.
A investigação da PF apura indícios de supostas irregularidades em um certame que resultou na contratação de uma empresa para realizar uma obra de contenção de talude, na região de Boiçucanga, após deslizamento de terra durante o temporal que destruiu parte da cidade em 2023. Uma empresa com sede na Bahia foi contratada para o serviço por R$ 5,72 milhões.
Segundo a PF, a maior parte dos recursos envolvidos no contrato, aproximadamente R$ 5,3 milhões, é proveniente de verbas federais.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de pessoas físicas e um de pessoa jurídica em São Paulo e na Bahia. Houve apreensão de documentos, contratos, celulares e mídias de armazenamento para análise e identificação da autoria dos possíveis crimes.
Outro lado.
Em nota, a Prefeitura de São Sebastião informou que a investigação apura suposta fraude na licitação para a obra em Boiçucanga, realizada em 2023, e ressaltou que este foi um "período anterior ao início da atual gestão".
Acrescentou que "não compactua com irregularidades" e colocou-se "à disposição das autoridades competentes para fornecer todos os documentos e informações necessários, colaborando integralmente com as investigações".
"A Prefeitura de São Sebastião informa que, nesta quinta-feira (06/11), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em municípios dos Estados da Bahia e São Paulo.
Em São Sebastião, a investigação apura suposta fraude em processo licitatório referente a uma obra de contenção de talude em Boiçucanga, realizada no ano de 2023, período anterior ao início da atual gestão.
A Prefeitura de São Sebastião não compactua com irregularidades e permanece, como sempre está, à inteira disposição das autoridades competentes para fornecer todos os documentos e informações necessários, colaborando integralmente com as investigações."