A Prefeitura de São Sebastião se posicionou por meio de nota no site oficial sobre a operação da PF (Polícia Federal) que cumpriu, nesta quinta-feira (6), mandados de busca e apreensão para apuração de supostas irregularidades em uma licitação do município. A administração afirma que está à disposição para esclarecimentos e que a obra foi realizada em gestão anterior.

A investigação da PF apura indícios de supostas irregularidades em um certame que resultou na contratação de uma empresa para realizar uma obra de contenção de talude, na região de Boiçucanga, após deslizamento de terra durante o temporal que destruiu parte da cidade em 2023. Uma empresa com sede na Bahia foi contratada para o serviço por R$ 5,72 milhões.