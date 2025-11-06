Uma mulher de 66 anos foi mordida por um cachorro solto na manhã do dia 20 de outubro, na avenida São José, região central de Paraibuna. O caso foi registrado na terça-feira (4) na Delegacia de Polícia de Paraibuna, como omissão de cautela na guarda de animais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, Janete Aparecida Barros, relatou que voltava de uma aula de pilates quando foi atacada pelo cachorro, pertencente a um homem conhecido na cidade como Celso, pai do Juliano da Quitanda.