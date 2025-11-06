06 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ATAQUE

Mulher é mordida por cachorro solto no Vale; dono é investigado

Por Leandro Vaz | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mulher foi atacada por cachorro
Mulher foi atacada por cachorro

Uma mulher de 66 anos foi mordida por um cachorro solto na manhã do dia 20 de outubro, na avenida São José, região central de Paraibuna. O caso foi registrado na terça-feira (4) na Delegacia de Polícia de Paraibuna, como omissão de cautela na guarda de animais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, Janete Aparecida Barros, relatou que voltava de uma aula de pilates quando foi atacada pelo cachorro, pertencente a um homem conhecido na cidade como Celso, pai do Juliano da Quitanda.

O animal estava sem guia nem contenção, e a mulher foi mordida na região da coxa. Após o ataque, o tutor não teria tomado nenhuma providência. Segundo o relato da vítima, ele ainda teria dito: “Pode passar a mão nele, ele não morde.”

Janete recebeu atendimento médico e tomou quatro injeções após o incidente, como medida preventiva contra infecções.

A vítima apresentou vídeo com imagens do ataque, que foi anexado ao inquérito. O caso segue sob apreciação do delegado titular, Dr. Rafael Pellizzola da Cunha, para as providências legais cabíveis.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários