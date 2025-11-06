Uma mulher de 66 anos foi mordida por um cachorro solto na manhã do dia 20 de outubro, na avenida São José, região central de Paraibuna. O caso foi registrado na terça-feira (4) na Delegacia de Polícia de Paraibuna, como omissão de cautela na guarda de animais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, Janete Aparecida Barros, relatou que voltava de uma aula de pilates quando foi atacada pelo cachorro, pertencente a um homem conhecido na cidade como Celso, pai do Juliano da Quitanda.
O animal estava sem guia nem contenção, e a mulher foi mordida na região da coxa. Após o ataque, o tutor não teria tomado nenhuma providência. Segundo o relato da vítima, ele ainda teria dito: “Pode passar a mão nele, ele não morde.”
Janete recebeu atendimento médico e tomou quatro injeções após o incidente, como medida preventiva contra infecções.
A vítima apresentou vídeo com imagens do ataque, que foi anexado ao inquérito. O caso segue sob apreciação do delegado titular, Dr. Rafael Pellizzola da Cunha, para as providências legais cabíveis.