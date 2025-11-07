A cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital) enrique com o tráfico internacional enquanto seus “soldados” estão nas ruas e sendo presos, entrando e saindo do sistema prisional. Atualmente, a mais temida facção criminosa do país se divide entre o lucro e a presença nas ruas.

Essa é a avaliação do promotor de justiça Alexandre Castilho (foto abaixo), membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), órgão especializado do Ministério Público de São Paulo.