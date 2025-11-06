06 de novembro de 2025
OPERAÇÃO SATURAÇÃO

Cerco com helicóptero Águia prende autor de homicídio em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: < 1 min
Operação Saturação contou com apoio do helicóptero Águia
Operação Saturação contou com apoio do helicóptero Águia

Cerco policial da 'Operação Saturação' garantiu a prisão de um homem, autor de um homicídio ocorrido na madrugada de terça-feira (5) em Cruzeiro.

Policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) identificaram a bicicleta utilizada no crime e, na sequência, localizaram o homem.

Ele tentou fugir para uma área de mata, mas foi capturado pelo cerco com apoio do helicóptero Águia.

Conduzido ao Plantão Policial, permanece preso à disposição da Justiça.

