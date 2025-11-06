Cerco policial da 'Operação Saturação' garantiu a prisão de um homem, autor de um homicídio ocorrido na madrugada de terça-feira (5) em Cruzeiro.
Policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) identificaram a bicicleta utilizada no crime e, na sequência, localizaram o homem.
Ele tentou fugir para uma área de mata, mas foi capturado pelo cerco com apoio do helicóptero Águia.
Conduzido ao Plantão Policial, permanece preso à disposição da Justiça.