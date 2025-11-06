Cerco policial da 'Operação Saturação' garantiu a prisão de um homem, autor de um homicídio ocorrido na madrugada de terça-feira (5) em Cruzeiro.

Policiais do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) identificaram a bicicleta utilizada no crime e, na sequência, localizaram o homem.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp