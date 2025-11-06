06 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IMPACTO VIRTUDE

Homem é preso com 388 munições de vários calibres em Potim

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensão de 388 munições e carregadores em Potim
Apreensão de 388 munições e carregadores em Potim

Policiais Militares prenderam um homem em Potim na posse de 388 munições de diversos calibres e dois carregadores. A prisão aconteceu na quarta-feira (5), no âmbito da Operação Impacto Virtude.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante patrulhamento, a equipe do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordou o suspeito e com ele localizou:

  • 145 munições calibre .38;
  • 59 munições calibre .32;
  • 39 munições calibre .380;
  • 41 munições calibre 7.65;
  • 75 munições calibre 9 mm;
  • 29 munições calibre .40;
  • dois carregadores 9 mm.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde permaneceu preso por posse de munições. Todo o material foi apreendido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários