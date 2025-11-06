Policiais Militares prenderam um homem em Potim na posse de 388 munições de diversos calibres e dois carregadores. A prisão aconteceu na quarta-feira (5), no âmbito da Operação Impacto Virtude.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante patrulhamento, a equipe do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordou o suspeito e com ele localizou: