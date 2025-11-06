Policiais Militares prenderam um homem em Potim na posse de 388 munições de diversos calibres e dois carregadores. A prisão aconteceu na quarta-feira (5), no âmbito da Operação Impacto Virtude.
Durante patrulhamento, a equipe do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordou o suspeito e com ele localizou:
- 145 munições calibre .38;
- 59 munições calibre .32;
- 39 munições calibre .380;
- 41 munições calibre 7.65;
- 75 munições calibre 9 mm;
- 29 munições calibre .40;
- dois carregadores 9 mm.
Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Guaratinguetá, onde permaneceu preso por posse de munições. Todo o material foi apreendido.