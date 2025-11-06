A Polícia Civil de São José dos Campos prendeu em flagrante um casal acusado de tentar furtar carnes nobres e chocolates de uma unidade do Tauste Supermercados, localizada na Avenida São João, no Jardim das Colinas, durante a madrugada desta quinta-feira (6).

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por funcionários do supermercado após o setor de segurança flagrar, por meio das câmeras internas, dois suspeitos tentando sair do local sem pagar pelas mercadorias.