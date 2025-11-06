A Polícia Civil de São José dos Campos prendeu em flagrante um casal acusado de tentar furtar carnes nobres e chocolates de uma unidade do Tauste Supermercados, localizada na Avenida São João, no Jardim das Colinas, durante a madrugada desta quinta-feira (6).
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por funcionários do supermercado após o setor de segurança flagrar, por meio das câmeras internas, dois suspeitos tentando sair do local sem pagar pelas mercadorias.
Os indiciados foram identificados como Dernival de Oliveira, de 49 anos, e Vitória de Lima Dantas, de 26 anos. Segundo o relato dos seguranças, o casal entrou no estabelecimento durante o período noturno, utilizando um carrinho de compras para simular compras comuns. As imagens mostraram que Vitória se dirigiu ao açougue, onde pegou três peças de carne, enquanto Dernival, no setor de higiene, usou uma tesoura para retirar os dispositivos antifurto das embalagens.
Após circularem pela loja, o casal foi até a área de adega, onde escondeu os produtos em bolsas, ele com duas peças de carne e ela com uma peça adicional e duas barras de chocolate da marca Lacta. Os produtos totalizavam cerca de R$ 420 em mercadorias, incluindo cortes como chorizo e filé mignon.
Ao tentarem sair pela entrada de pedestres, sem passar pelos caixas, foram abordados por funcionários. Dernival tentou fugir, mas foi contido por seguranças, enquanto Vitória foi detida sem resistência. Durante a abordagem, foi constatado que o casal havia removido os alarmes antifurto, o que impediu o disparo do sistema de segurança.
O gerente da loja confirmou o ocorrido e acionou a Polícia Militar, que encaminhou os suspeitos à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos.
O delegado determinou a prisão em flagrante dos dois investigados por furto qualificado tentado.
Por se tratar de crime com pena superior a quatro anos, não foi arbitrada fiança. O casal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Caçapava, onde aguardará audiência de custódia.
A Polícia Civil apura ainda se os mesmos suspeitos estariam envolvidos em outros furtos registrados recentemente em supermercados da região.