A professora Betânia de Lima, de 31 anos, da rede municipal de Caraguatatuba, foi escolhida como a representante do Estado de São Paulo na etapa final da ONEE (Olimpíada Nacional de Eficiência Energética), realizada em Brasília (DF) nesta quinta-feira (6). O evento promove o uso racional de energia elétrica entre estudantes por meio de games e desafios.

A educadora, que leciona Geografia na EMEF Prof. Antônio de Freitas Avelar, destacou-se na categoria 'engajamento de alunos' ao envolver 299 estudantes do 8º e 9º ano em sua escola. Betânia integra o seleto grupo de 27 professores de todo o Brasil reconhecidos por seu trabalho.

