A professora Betânia de Lima, de 31 anos, da rede municipal de Caraguatatuba, foi escolhida como a representante do Estado de São Paulo na etapa final da ONEE (Olimpíada Nacional de Eficiência Energética), realizada em Brasília (DF) nesta quinta-feira (6). O evento promove o uso racional de energia elétrica entre estudantes por meio de games e desafios.
A educadora, que leciona Geografia na EMEF Prof. Antônio de Freitas Avelar, destacou-se na categoria 'engajamento de alunos' ao envolver 299 estudantes do 8º e 9º ano em sua escola. Betânia integra o seleto grupo de 27 professores de todo o Brasil reconhecidos por seu trabalho.
A ONEE
A ONEE é uma iniciativa da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) que busca fomentar o uso racional e seguro da energia elétrica. É um evento científico gratuito, voltado para estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e professoras(es) de escolas públicas e privadas.
O evento propõe aos estudantes novas abordagens sobre o tema por meio de atividades dinâmicas, divertidas e envolventes que combinam gamificação e desafios, buscando compartilhar conhecimento sobre consumo consciente de energia elétrica, sustentabilidade e inovação.
Na edição de 2025 houve recorde de adesão com participação de mais de 350 mil alunos e 15 mil professores em todo o Brasil. Desde sua primeira edição, a Olimpíada já envolveu mais de 490 mil estudantes.
Reconhecimento
Betânia ressaltou que o formato dinâmico e a relevância do tema da eficiência energética foram essenciais para o grande engajamento dos alunos.
Além de ter seu trabalho reconhecido na cerimônia, a professora participará de um curso de formação na sede da ANEEL e será premiada com um valor em dinheiro como incentivo pelo seu desempenho.
A ONEE conta com o apoio da EDP, concessionária de energia, para levar temas fundamentais sobre sustentabilidade e uso da energia para a comunidade escolar.