A Prefeitura de São José dos Campos adiou para o primeiro bimestre de 2026 a publicação do edital de licitação para a nova operação do transporte público municipal.

A concorrência vai definir a empresa responsável por operar todo o sistema de transporte, incluindo os 12 VLPs (Veículos Leves Sobre Pneus), que operam na Linha Verde, e os 400 ônibus elétricos, que serão incorporados gradualmente ao sistema até setembro de 2026.