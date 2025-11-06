A Prefeitura de São José dos Campos adiou para o primeiro bimestre de 2026 a publicação do edital de licitação para a nova operação do transporte público municipal.
A concorrência vai definir a empresa responsável por operar todo o sistema de transporte, incluindo os 12 VLPs (Veículos Leves Sobre Pneus), que operam na Linha Verde, e os 400 ônibus elétricos, que serão incorporados gradualmente ao sistema até setembro de 2026.
Inicialmente prevista para abril e depois agosto e outubro, a licitação foi novamente adiada para que sejam feitos ajustes técnicos complementares no edital, segundo a prefeitura, “com o objetivo de aperfeiçoar as condições operacionais e contratuais do processo licitatório”.
A administração municipal disse que a mudança “não traz qualquer impacto à operação atual do transporte coletivo”, que segue sendo realizada normalmente pelas três empresas concessionárias em atividade no município, as quais têm contrato vigente até o mês de setembro de 2026.
“A Prefeitura reforça que o processo está em fase final de elaboração e será publicado dentro do novo prazo previsto”, disse a administração.
O transporte público é operado em São José pelas empresas Expresso Maringá, Joseense e Viação Saens Peña. Elas atuam atualmente com um contrato emergencial, que se encerra em setembro de 2026.
Nova operação.
A primeira licitação do transporte coletivo foi para o fornecimento dos 400 ônibus elétricos que serão utilizados na nova operação. O certame foi vencido pela empresa Green Energy, que entregou cinco veículos e deve entregar mais 15 em novembro. Os demais serão entregues de forma gradual até setembro de 2026. O contrato é de R$ 2,7 bilhões pelo aluguel dos ônibus por 15 anos.
Segundo o prefeito Anderson Farias (PSD), em entrevista exclusiva a OVALE, a próxima licitação escolherá a empresa que vai construir e administrar os pátios de carregamento dos ônibus elétricos. O edital foi modificado e a vencedora poderá explorar comercialmente os espaços, além de atender os veículos do transporte público.
Depois da definição da empresa que vai operar os ônibus, a Prefeitura ainda lançará uma licitação para a parte financeira da operação, ou seja, a bilhetagem eletrônica, que deve ser feita por uma fintech.