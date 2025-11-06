06 de novembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

PM apreende 1,6 mil pinos de cocaína e prende 3 em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões do Baep no Jardim Telespark
Apreensões do Baep no Jardim Telespark

Duas mulheres e um homem foram presos pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) por tráfico de entorpecentes em São José dos Campos, por volta das 18h15 de quarta-feira (5). A ação resultou na apreensão de 1.625 pinos de cocaína e 1.271 porções de outras drogas.

Durante patrulhamento da equipe do 3º Baep pelo bairro Jardim Telespark, o trio foi abordado em um veículo VW Gol. Além do carro, com eles, foram localizados e apreendidos:

  • 1.625 pinos de cocaína;
  • 900 porções de crack;
  • 247 porções de maconha;
  • 124 porções de dry;
  • R$ 130 em espécie;
  • dois celulares iPhone;

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de São José dos Campos, onde o trio permaneceu preso à disposição da Justiça.

