Duas mulheres e um homem foram presos pelo Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) por tráfico de entorpecentes em São José dos Campos, por volta das 18h15 de quarta-feira (5). A ação resultou na apreensão de 1.625 pinos de cocaína e 1.271 porções de outras drogas.

Durante patrulhamento da equipe do 3º Baep pelo bairro Jardim Telespark, o trio foi abordado em um veículo VW Gol. Além do carro, com eles, foram localizados e apreendidos: