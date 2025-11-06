06 de novembro de 2025
OPORTUNIDADE

Rede de supermercados oferece 112 vagas de emprego em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Portal +Emprego seleciona colaboradores para rede de supermercado
Portal +Emprego seleciona colaboradores para rede de supermercado

Uma rede de supermercados instalada em Taubaté busca preencher 112 vagas de trabalho em diversas áreas e funções. A seleção é realizada por meio do portal municipal +Emprego.

Entre as oportunidades, destacam-se: 20 vagas para Operador de Caixa, 15 para Atendente de Padaria, 10 para Repositor, e um total de 22 vagas para Açougueiro.

Para concorrer, os interessados devem acessar o portal +Emprego e cadastrar o currículo gratuitamente na plataforma.

O portal também conta com oportunidades oferecidas por outras empresas.

