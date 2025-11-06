A tradicional Romaria do Terço dos Homens será realizada de 6 a 8 de fevereiro de 2026, no Santuário Nacional de Aparecida. A 18ª edição do evento deve reunir mais de 100 mil pessoas na Basílica.
O Santuário divulgou nesta quinta-feira (6) o tema da romaria deste ano: “Com a fé de Maria, rezamos pela família: Eu e minha casa serviremos ao Senhor”.
“Com temática voltada à família, o Santuário convida os coordenadores de grupos de todo o Brasil a realizarem a inscrição prévia para a organização e acolhida dos devotos. Ao longo dos três dias, os participantes poderão rezar o terço, participar de celebrações e partilhar testemunhos de fé”, disse a Basílica.
“Neste tempo de oração, os homens do terço são convidados a refletir sobre o tema, que se torna um chamado à vivência da fé no ambiente familiar, inspirador no testemunho de Maria, Mãe de Jesus, e no compromisso de José”, completou.
O lema da romaria é “Eu e minha casa serviremos ao Senhor” (Js 24,15), extraído do Livro de Josué. Ele “recorda que servir ao Senhor é uma escolha diária. Ao colocar Cristo no centro da vida familiar, há espaço para partilha, reconciliação e paz na convivência cotidiana”, informou a Basílica.
“A primeira vocação da família é apostar no dom da vida. O casal que procura viver intensamente este amor de um para o outro torna-se sinal desta vida como dom de Deus e dos valores desta vida, que são a união, a fraternidade e a solidariedade”, disse o padre Ferdinando Mancílio, prefeito de Igreja do Santuário Nacional.
As inscrições para participar da romaria devem ser realizadas pelo site a12 (clique aqui), no qual os coordenadores encontram todas as orientações necessárias para o cadastro. Neste processo, cada líder é convidado a assumir seu papel missionário na evangelização, incentivando seu grupo a participar deste grande encontro de oração e fraternidade.
O cadastro prévio contribui com a organização do Santuário e garante que o coordenador receba materiais especiais para animar e fortalecer o grupo em sua caminhada de fé. Além disso, os inscritos concorrem ao sorteio de 50 capelinhas missionárias com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida, que permanecerão por um ano nas comunidades contempladas.
Em 2025, cerca de 90 mil homens estiveram em Aparecida para viver intensos momentos de oração, testemunhos e celebrações. Reconhecida como uma das romarias mais expressivas acolhidas pelo Santuário Nacional, o encontro nacional do Terço dos Homens reafirma, a cada edição, o poder da oração coletiva e o testemunho dos homens que encontram na fé o caminho para servir a Deus e à família.