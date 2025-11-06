A tradicional Romaria do Terço dos Homens será realizada de 6 a 8 de fevereiro de 2026, no Santuário Nacional de Aparecida. A 18ª edição do evento deve reunir mais de 100 mil pessoas na Basílica.

O Santuário divulgou nesta quinta-feira (6) o tema da romaria deste ano: “Com a fé de Maria, rezamos pela família: Eu e minha casa serviremos ao Senhor”.