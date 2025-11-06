A PF (Polícia Federal) cumpriu, nesta quinta-feira (6), sete mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Bahia. A ação é parte de uma operação que busca apurar possíveis fraudes em licitação e outros crimes correlatos em São Sebastião.

Seis mandados estão vinculados a endereços de pessoas físicas e um relacionado a pessoa jurídica.

As investigações apuram indícios de irregularidades em um certame que resultou na contratação de uma empresa para a execução de uma obra de contenção de talude. A maior parte dos recursos envolvidos, aproximadamente R$ 5,3 milhões, é proveniente de verbas federais.