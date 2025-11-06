A Polícia Civil de Queluz investiga o homicídio de Agenor Júnior Luza, de 29 anos, ocorrido na tarde de terça-feira (4), no bairro Nova Queluz. A vítima foi encontrada já sem vida, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo.
De acordo com o registro policial, equipes foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, confirmaram que o homem estava morto. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e constatou o óbito ainda na cena do crime.
Durante o trabalho de perícia e apuração inicial, um telefone celular foi apreendido próximo ao corpo, o que pode auxiliar nas investigações sobre a autoria e motivação do crime.
Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia de Queluz, que segue realizando diligências e analisando possíveis evidências.
A Polícia Civil solicita que qualquer informação que possa contribuir com o caso seja comunicada às autoridades locais, inclusive de forma anônima, para ajudar na identificação e prisão do autor dos disparos.