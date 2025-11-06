Morreu nessa quarta-feira (5), aos 68 anos, a ex-secretária de Educação e de Assistência Social de Queluz, Marli Aparecida Cotrim Monteiro. A causa da morte não foi divulgada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo de Marli foi velado na manhã desta quinta-feira (6) na capela da Fazenda São João, até as 9h. Em seguida, o corpo foi levado ao Velório Municipal de Queluz. O sepultamento está marcado para as 14h desta quinta, no Cemitério de Queluz.
Em nota, a Prefeitura de Queluz lamentou a morte da ex-servidora, que também esteve à frente, por muitos anos, da Escola Estadual Professor José de Paula França.
“A Prefeitura manifesta profundo pesar pelo falecimento de Marli Aparecida Cotrim Monteiro, que dedicou parte de sua vida ao serviço público e à educação em nosso município”, diz a nota.
“Com seu jeito prático, espontâneo e sempre acolhedor, contribuiu de forma marcante para a formação de inúmeros jovens, deixando um legado de responsabilidade e dedicação”, afirma a Prefeitura.
Em reconhecimento à trajetória de Marli e aos relevantes serviços prestados a Queluz, a administração municipal decretou luto oficial de três dias.
“Neste momento de dor, a Prefeitura de Queluz se solidariza com familiares, amigos e toda a população queluzense pela perda dessa mulher admirável, que tanto fez pela nossa cidade”, completa.
“Hoje nos despedimos de uma mulher que fez história. Tua vida foi marcada por força, coragem e determinação. Com tua presença, deixaste marcas profundas, ensinamentos valiosos e um exemplo que jamais será esquecido. Teu falecimento deixa um vazio imenso, mas também uma herança de amor, dignidade e inspiração. Poucos têm o privilégio de viver com tanta intensidade e de tocar tantas vidas como tu tocaste. Descansa em paz, mulher guerreira, mulher que fez história. Tua luz continuará brilhando em cada lembrança, em cada coração que teve a sorte de te conhecer”, disse o educador Ronaldo Palma.