Morreu nessa quarta-feira (5), aos 68 anos, a ex-secretária de Educação e de Assistência Social de Queluz, Marli Aparecida Cotrim Monteiro. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Marli foi velado na manhã desta quinta-feira (6) na capela da Fazenda São João, até as 9h. Em seguida, o corpo foi levado ao Velório Municipal de Queluz. O sepultamento está marcado para as 14h desta quinta, no Cemitério de Queluz.